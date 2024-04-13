2024-04-13 11:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، بمقتل تاجر مخدرات متهم بقتل شرطي في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية، قامت بقتل تاجر مخدرات متهم بقتل مفوض في مديرية البصرة واستشهد يوم امس خلال ممارسة امنية كانت تنفذ في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة".

وامس الجمعة، أفاد مصدر امني، بإستشهاد منتسب واصابة آخر باشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات جنوب محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن " منتسبًا استشهد واصيب اخر خلال اشتباكات مسلحة للاطاحة بتاجر مخدرات في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة".

واضاف أنه " تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستمر القوات الامنية بملاحقة تاجر المخدرات".

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة.

وأوضحت، أن دورية من شعبة مخدرات أبي الخصيب خرجت بواجب وأثناء محاولتها استيقاف دراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص لوجود حالة شك بهم، حدث إطلاق نار.

وبينت، أن بعد تفتيش الأشخاص الثلاثة، قام أحدهم بإطلاق النار ليحصل إطلاق نار متبادل، مما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة آخر، بحسب البيان.

وعلى إثر ذلك، طوقت القوات الأمنية محل الحادث وألقت القبض على متهمين، وما زالت تطارد متهما ثالثا له علاقة بالحادث أيضا.







