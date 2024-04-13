2024-04-13 12:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة 10 أشخاص على الأقل في حادث سير على طريق بغداد - كركوك,

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حافلة صغيرة انقلبت بعد انحرافها عن مسارها على طريق بغداد-كركوك قرب قضاء طوزخورماتو".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة كانوا يستقلون الحافلة بينهم أطفال ونساء".

وأشار الى أن"تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات الازمة بشأن الحادث".