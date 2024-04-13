2024-04-13 12:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

زار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مؤكداً استعداد قوات الحشد لدعم جهود الحكومة المحلية في تقديم أفضل الخدمات للمحافظة.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، التقى اليوم السبت، محافظ نينوى عبد القادر الدخيل"، مبيناً أن "الجانبين أكدا على أهمية إدامة الاستقرار وحماية المكتسبات الأمنية في المحافظة".

واوضح، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية إدامة الاستقرار في المحافظة ودعم القوات الأمنية في حماية المكتسبات المتحققة بعد هزيمة الإرهاب".

ووفقا للبيان، جدد الفياض "استعداد قوات الحشد الشعبي لدعم جهود الحكومة المحلية في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة".