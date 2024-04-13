كل تحركات الصدر تدل على العودة للانتخابات

2024-04-13 12:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

تحركات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الآونة الأخيرة، تدل على رغبته في العودة الى العملية السياسية مجددا، والمشاركة في الانتخابات المقبلة. في خطوة جديدة للعودة إلى العملية السياسية، غيّر مقتدى الصدر، اسم تيارِه إلى التيار الوطني الشيعي..، ويقول قياديٌ بارز في التيار إن عودةَ الصدر إلى العملية السياسية وشيكة جداً، ويُريد بناءَ قاعدة شعبية له من خلال التيار الوطني. وانسحب مقتدى الصدر من العملية السياسية، تسع مرات، آخرها كان في الخامس عشر من حزيران ألفين واثنين وعشرين، وسمحت خطوة الصدر لمنافسيه في الاطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني. وقال قيادي في التيار الصدري بشأن تغيير اسم