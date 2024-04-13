2024-04-13 12:12:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عن أهداف زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مغادرته العاصمة بغداد نحو العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم. وقال السوداني في تصريح صحفي، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم السبت، إن “هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك […]

ظهرت المقالة في الطريق إلى واشنطن.. السوداني يحدد أهدافه من اللقاء ببايدن أولاً على Eishan.