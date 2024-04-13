2024-04-13 12:12:08 - المصدر: منصة إيشان

وسط ترقب إسرائيلي لـ”ضربة الانتقام الإيرانية” المحتملة رداً على استهداف قنصلية طهران في دمشق يوم الأول من أبريل/ نيسان، أكد الجيش الإسرائيلي وخلال الأيام الماضية، أن كل الاستعدادات اكتملت للرد على أي سيناريو قد يحدث في مواجهة إيران. كما أوضحت أن المنظومة الدفاعية أكملت الاستعداد للرد على أي سيناريو محتمل. وعلى مدار الـ15 سنة […]

ظهرت المقالة “آرو” و”مقلاع داوود” و”الشعاع الحديدي”.. تقرير: نطاق دفاعات إسرائيل الجوية يشمل العراق وسوريا أولاً على Eishan.