2024-04-13 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت مديرية شرطة ذي قار انها ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل امرأة في ناحية اور وضبط أسلحة كانت بحوزته. وذكرت شرطة ذي قار في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أنها شكلت قوة من قسم شرطة قضاء الناصرية والأدلة الجنائية و قوات سوات والقت...

