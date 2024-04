2024-04-13 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة انواء الناصرية اليوم السبت، ان تشهد المحافظة انحسارا تدريجيا للمرتفع الجوي القادم من تركيا الذي اثر يوم امس بعد تقدم منخفض جوي قادم من البحر الاحمر. وقال مدير انواء الجوية في الناصرية احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان المحافظة ستتأثر بالمنخفض الجوي القادم من البحر...

The post تعرف على حالة الطقس وتغيراته مدينة الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.