2024-04-13 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق يوم غدٍ الاحد مباريات الاسبوع الـ(22) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة ثلاث مباريات في ملاعب بغداد والسليمانية.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " فريق نوروز سيستضيف في ملعبة في السليمانية فريق زاخو في الساعة الثالثة عصراً، بعد أن كانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت لمصلحة زاخو بهدف مقابل لاشيء".وأضاف أن " ملعب الشعب الدولي سيشهد لقاء المتصدر فريق الشرطة مع القادم من الجنوب فريق الميناء البصري في الساعة الخامسة والنصف عصراً ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الشرطة بثلاثية نظيفة".وأوضح أن " ملعب المدينة الدولي سيضيف لقاء الزوراء مع فريق أمانة بغداد في الساعة الثامنة مساءاً ، بعد أن كانت مباراة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي".هذا وقد تم تأجيل مباراة كربلاء والطلبة، والكهرباء وأربيل، بسبب ارتباط عدد من لاعبي الطلبة وأربيل مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا في قطر.