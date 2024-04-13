مختصون: الأولمبي العراقي يدخل البطولة "المهمة" منقوص العدد والظروف لم تخدم شنيشل

2024-04-13 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدلى مختصون كرويون عراقيون، برأيهم حول المعرقلات التي تواجه راضي شنيشل وهو يقود منتخب العراق الأولمبي في أهم بطولة (كأس آسيا تحت 23 سنة) المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، لا سيما بعد أن شهد المنتخب إصابة عدد من اللاعبين المهمين، فضلاً عن عدم سماح أندية أجنبية بتفريغ لاعبين آخرين يعدون أعمدة بالمنتخب الأولمبي العراقي لوقوع البطولة خارج أيام الفيفا دي.

واستطلعت وكالة شفق نيوز، آراء مختصين حول الوضع المربك والمعرقلات التي واجهت المدرب راضي شنيشل قبل انطلاق البطولة، وكذلك تلكؤ وصعوبة التجمع والإعداد قبل المعسكر التدريبي الحالي في قطر، وكذلك قبل انطلاق البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ورأى المدرب حمزة داود، خلال حديثه للوكالة، أن "شنيشل، دائما ما تكون المشكلات حاضرة معه في أي مشاركة رسمية له مع المنتخبات، مثل ما يجري اليوم معه، إذ أن المنتخب الأولمبي يستعد للمشاركة وهو منقوص العدد، بعد امتناع أندية أجنبية تفريغ أبرز اللاعبين المحترفين".

وأضاف داود: "لا أقول هو عمل متعمد لكنه يتكرر في مناسبات مختلفة، وهذا الأمر يقودنا إلى الكثير من التساؤلات، وكان بإمكان تلك الأندية التعاون مع منتخبنا، لكنها كانت تتعكز على أن وقت انطلاق البطولة خارج أيام الفيفا دي".

وأشار إلى أن "سوء الطالع تكرر أيضاً مع الإصابات قبل انطلاق البطولة والتي حدثت مع عدد من اللاعبين في وقت حرج وقبل الانطلاق بقليل"، مبينا أن "هذا بالتأكيد لا يصب بصالح المدرب وكادره المساعد الذين عملوا بجد واجتهاد وفي ظروف قاسية".

وشدد على ضرورة "وقوف جميع الأطراف المعنية إلى جانب المنتخب الأولمبي وهو مقبل على أهم بطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024".

وختم المدرب حمزة داود، حديثه بالقول: "نتوسم بالموجودين الخير لتقديم مستوى جيد وتعويض الغيابات والإصابات، خصوصاً وأن المنتخب سيواجه قريباً جداً مجموعة قوية في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى باريس".

من جانبه، قال اللاعب الدولي السابق نعيم صدام، للوكالة: "كنا لا نتمنى كرياضيين ما يعانيه الكابتن راضي شنيشل، وكنا نأمل أن يدخل المنافسات الآسيوية المؤهلة إلى باريس بلاعبين اختارهم بنفسه من المحليين والمحترفين بأندية خارجية مختلفة، لكن هذا للأسف لم يحدث".

ورأى صدام، أن شنيشل ظلم كثيرا لعدم نيله فرصة إعداد الفريق بشكل كافٍ، اذ لم تتهيأ له الظروف المناسبة أسوة بالمنتخبات الأخرى"، مؤكداً أهمية وقوف كل الجهات المعنية إلى جانبه وهو مقبل على أهم بطولة".