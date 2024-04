شركة المشاريع النفطية تنجز قواعد الابار في حقلي الناصرية والصبة

2024-04-13 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: انجزت الملاكات الهندسية والفنية في شركة المشاريع النفطية أعمال قواعد الآبار النفطية في حقلي الناصرية والصبة النفطيين. وقال مدير عام الشركة علي وارد حمود في بيان تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخه منه، تم اكمال أعمال قواعد آبار في حقلي الصبة والناصرية النفطيين سُلمت الى الجهة المستفيدة شركة...

