شنيشل: البطولة الآسيوية ليست سهلة ولدينا ثقة بلاعبينا

2024-04-13 14:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسوميأكد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل ان البطولة الاسيوية المؤهلة الى نهائيات اولمبياد باريس ليست سهلة كون المنتخبات المشاركة فيها جيدة ومتطورة ولدينا ثقة كبيرة بأن يحقق الفريق العراقي تطلعات وطموحات الشارع الرياضي .وقال شنيشل في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع): إن" الهدف من المباراة التجريبية التي جرت أمام الفريق الياباني هو إعادة وضع الفريق وتنظيمه وإدخاله إلى أجواء المنافسة ، مشيراً الى أن المنتخب العراقي قدم مستوى عالياً، وتمت الاستفادة من هذه المباراة التجريبية بالرغم من تواجد (13) لاعباً فقط في الفريق نظراً لالتحاق (علي جاسم وحسين عامر) بشكل متأخر، كما أن الاصابات التي لحقت باللاعبين (عمر مجباس ومحمد ميثم) كان لها الاثر الكبير كونهما لاعبين مؤثرين".وأضاف أن " الكادر الفني للمنتخب الاولمبي لايريد الدخول في معترك البطولة الاسيوية وهو لايملك معلومات متكاملة عن اللاعبين من حيث الجاهزية البدنية ، كما أن عدد اللاعبين المتاحين مهم جداً لانه لايمكن تغيير اللاعب المصاب قبل يوم وهذا يعد خسارة للمنتخب".وبين أن " وضع الفريق الان طبيعي واللاعب الوحيد الذي لم يلتحق حتى الان هو ( منتظر محمد) المحترف في الدوري الايراني ،مشيراً الى جاهزية جميع اللاعبين للبطولة مع وجود أصابة طفيفة لـ(هلو فائق) ولدينا ثقة كبيرة بأن يحقق المنتخب تطلعات وطموحات الجمهور العراقي ".