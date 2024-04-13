2024-04-13 14:06:09 - المصدر: منصة إيشان

يخشى الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، من أي ضربة إيرانية قد تشمله ضمن “الرد الإيراني” الذي تتوعد به طهران، بعد الضربة الإسرائيلية في العاصمة السورية دمشق، فيما توقع مسؤولون أميركيون أن تستخدم إيران ما لا يقل عن 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ. وحسب تقديرات المسؤولين الأميركييين، فإن الهجوم الإيراني […]

ظهرت المقالة حزب بارزاني يستبق شمول أربيل بـ”الرد الإيراني”: ليس لدينا مصالح مع إسرائيل أولاً على Eishan.