2024-04-13 14:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل ان البطولة الاسيوية المؤهلة الى نهائيات أولمبياد باريس ليست سهلة كون المنتخبات المشاركة فيها جيدة ومتطورة ولدينا ثقة كبيرة بأن يحقق الفريق العراقي تطلعات وطموحات الشارع الرياضي . وقال شنيشل في تصريح صحفي، إن “الهدف من المباراة التجريبية التي جرت أمام الفريق الياباني هو إعادة وضع الفريق وتنظيمه […]

ظهرت المقالة راضي شنيشل عن طموح فوز الأولمبي الوطني بالبطولة الآسيوية: ليست سهلة أولاً على Eishan.