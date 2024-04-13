2024-04-13 14:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السفينة التي تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز وترفع علم البرتغال تديرها شركة “زودياك ماريتايم”، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. وأظهر مقطع فيديو شاهدته وكالة أسوشيتد برس قوات خاصة تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر يوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط إلى […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز مملوكة لملياردير إسرائيلي أولاً على Eishan.