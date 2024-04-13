الحرس الثوري يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة باسرائيل والاخيرة تحذر

2024-04-13 14:24:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات مرتبطة باسرائيل في مياه الخليح. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) ان القوة البحرية الخاصة احتجزت ناقلة الحاويات ام سي اس أريز خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز، موضحة أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر ويتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد استيلاء إيران على السفينة في هرمز، ان طهران ستتحمل تبعات التصعيد. وأضاف، "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون لحماية إسرائيل من أي اعتداء إيراني وللرد". وتابع المتحدث، "قواتنا جاهزة ومستعدة لأي سيناريو للتعامل