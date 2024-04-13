السوداني: هدف زيارتنا الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة

2024-04-13 14:24:09 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السبت ان هدف زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة. وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان السوداني أدلى، تصريحاً صحفياً، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، أكد فيه أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم تجاه الأبرياء، فضلاً عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع. وبين السوداني أن هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي