القنصلية الهولندية تعلن اغلاق سفارتها في طهران

2024-04-13 14:24:09 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت هولندا اغلاق سفارتها في طهران وايقاف اعمال ممثليتها في اربيل، بسبب توترات الشرق الاوسط واحتمال ان تشن الجمهورية الاسلامية الايرانية الهجوم على اسرائيل. وقالت الحكومة الهولندية في بيان انها ستقوم باغلاق سفارتها في طهران وايقاف اعمال ممثليتها في اربيل من يوم غد الاحد، كاجراءات احترازية بسبب التوترات الحاصلة في الشرق الاوسط وشن الهجوم الايراني المحتمل على اسرائيل. واوضحت ان الوزارة الخارجية الهولندية ستقرر يوم الاحد فتح او استمرار اغلاق ممثلياتها، اضافة الى اخطار الاشخاص الطالبين لتأشيرة السفر الى هولندا، مبينة ان الاغلاق المؤقت لايشمل خدمات (في ايف ايس كلوبال) في طهران واربيل. ومع توسع التوترات في الشرق الاوسط، طالبت