فتح على نفسه النار .. رواية جديدة للداخلية عن تاجر المخدرات القاتل في البصرة

2024-04-13 15:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف المتحدث بأسم وزارة الداخلية العميد مقداد المووي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، تفاصيل جديدة عن حادثة تاجر المخدرات القاتل في محافظة البصرة.

وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تاجر المخدرات الذي انتحر بعد محاصرته من قبل القوات الامنية هو المتسبب الرئيسي بقتل المنتسب في الوزارة علي التميمي يوم امس الجمعة"، مؤكداً أن "جميع فراد عصابة المخدرات تم قتلهم، فيما القي القبض على الجميع وهم تحت طائلة القانون".

ولفت الى أن "قوة امنية تمكنت من القبض على خمسة اشخاص من العصابة التي قتلت مواطن يوم امس وسرقت دراجته في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة".

وتابع: "لاداعي للخوف والقلق فقواتنا جاهزة لردع كل من يحاول زعزعة امن البصرة او اي محافظة اخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل تاجر مخدرات متهم بقتل شرطي في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية، قامت بقتل تاجر مخدرات متهم بقتل مفوض في مديرية البصرة واستشهد يوم امس خلال ممارسة امنية كانت تنفذ في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة".

وامس الجمعة، أفاد مصدر امني، بإستشهاد منتسب واصابة آخر باشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات جنوب محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن " منتسبًا استشهد واصيب اخر خلال اشتباكات مسلحة للاطاحة بتاجر مخدرات في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة".

واضاف أنه " تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستمر القوات الامنية بملاحقة تاجر المخدرات".

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة.

وأوضحت، أن دورية من شعبة مخدرات أبي الخصيب خرجت بواجب وأثناء محاولتها استيقاف دراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص لوجود حالة شك بهم، حدث إطلاق نار.

وبينت، أن بعد تفتيش الأشخاص الثلاثة، قام أحدهم بإطلاق النار ليحصل إطلاق نار متبادل، مما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة آخر، بحسب البيان.

وعلى إثر ذلك، طوقت القوات الأمنية محل الحادث وألقت القبض على متهمين، وما زالت تطارد متهما ثالثا له علاقة بالحادث أيضا.







