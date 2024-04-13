2024-04-13 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، تحويل 5 ملايين وثيقة صحة صدور ورقية إلى إلكترونية، فيما أشار إلى تقديم (718) خدمة عبر بوابة أور الإلكترونية.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحوكمة الإلكترونية واحدة من أهم أولويات الحكومة في برنامجها، وتحظى باهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف مجيد أن "عدد الخدمات التي تقدمها بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية بلغ (718) خدمة، منها (347)إلكترونية و (371)ورقية، فيما بلغ عدد المسجلين من المواطنين في البوابة، بحدود ثلاثة ملايين مواطن"، مبيناً أن "الخدمات المقدمة تشمل جميع القطاعات التي لها تماس مباشر مع حياة المواطنين".وأكد أن "دائرة مركز البيانات الوطني تعمل على إنشاء الروابط الخاصة بالخدمات بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات ودوائرها العاملة".وأشار إلى أن "عدد الجهات المشتركة بنظام إلغاء صحة الصدور الورقية بلغ (82) جهة بين وزارة وهيئة ومديرية، فيما بلغ عدد وثائق صحة الصدور الورقية الملغاة وتحويلها إلكترونياً، بحدود 5 ملايين وثيقة"، مؤكداً أن "العمل مستمر لشمول جميع المؤسسات بالنظام، الذي أسهم إلى حد كبير بتجاوز البيروقراطية وتبسيط وتسريع الإجراءات والحد من ظاهرة الفساد والابتزاز".ولفت إلى أن "هنالك خدمة إرشادية لتسهيل استخدام البوابة وتجاوز العقبات، عبر الاتصال بالخط المجاني (5599) من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، للاستعلام عن جميع الخدمات وطريقة استخدامها والإبلاغ عن حالات العراقيل".