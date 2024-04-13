التجارة تكشف عن خطة لإدخال 56 مطحنة تجارية لإنتاج الطحين الصفر التجاري

2024-04-13 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن خطة لإدخال 56 مطحنة تجارية لإنتاج الطحين الصفر التجاري.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة بدأت بالمشروع الوطني وهو انتاج مادة الطحين الصفر، حيث تم استيراد كميات كبيرة ومن افضل انواع الحبوب من استراليا وروسيا وضمن مواصفات عالمية"، مبينا ان "المشروع بدأ في اربع مطاحن منها مطحنة في كربلاء المقدسة، وثلاث مطاحن في بغداد".

وأضاف أن "الوزارة ستعمل على توسيع عمل المطاحن خلال الايام المقبلة الى 10 مطاحن لانتاج الطحين"، مؤكداً ان "الوزارة لديها طاقات انتاجية من المطاحن كافية لانتاج الطحين ضمن خطة لادخال 56 مطحنة تجارية ستكون مخصصة لانتاج الطحين الصفر".

وأوضح نامس ان "هذا المشروع سيوفر للمستهلك العراقي افضل نوعية من الطحين بدون إضافات ذات مواصفات قياسية عراقية"، مشيرا الى ان "مادة الطحين سوف تطرح في الاسواق بالايام القليلة القادمة ضمن انتاج عراقي 100‎%‎ في افضل اربع مطاحن جديدة فضلا عن افضل وارقى انواع الحبوب".

وبين ان "الوزارة استوردت كميات كبيرة من مادة الحنطة بلغت 86 الف طن ضمن جدوى اقتصادية من أجل تحويلها الى الطحين".