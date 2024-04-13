2024-04-13 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، عن موعد صرف الحكومة الاتحادية للأموال المخصصة لترفيعات رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم الكوادر التدريسية منذ الشهر الماضي"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية بصددر دراستها وإطلاق المبالغ مع الرواتب".

وأضاف أن "مبالغ الترفيعات تتجاوز الـ 100 مليار دينار، وبالتالي من المرجح إطلاق الترفيعات مع رواتب شهر آيار المقبل".

وفي (26 آذار 2024)، أكد عضو برلمان إقليم كردستان سابقًا جهاد حسن،أن ميزانية رواتب موظفي كردستان مع البيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 930 مليار دينار.

وقال حسن لـ"بغداد اليوم" إنه "مع مطالبات الكوادر التربوية بإقرار قانون الترفيعات والعلاوات فأن قيمة الرواتب ستتجاوز الترليون دينار، فقط رواتب تدفع كل شهر في اقليم كردستان".

وأضاف أن "إقليم كردستان لا يمتلك أي عائدات مالية سوى 320 مليار دينار أو أقل من عائدات المنافذ الحدودية، نتيجة توقف صادرات النفط".

وتقدر مصادر في حكومة إقليم كردستان مليون و251 الفا من متقاضي الرواتب، بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتقول حكومة كردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.