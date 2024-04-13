مقتل ستة اشخاص في هجوم بسكين في سيدني

2024-04-13 15:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

قُتل ستة أشخاص وأصيب آخرون بجروح السبت بعد ان هاجم شخص يحمل سكينا متسوقين في مركز تجاري مزدحم في سيدني. وأعلنت الشرطة الأسترالية اصابة العديد من الأشخاص في الهجوم بينهم طفل في شهره التاسع، فيما لم تعرف هوية منفذه الذي قتل برصاص شرطية كانت في الموقع. ووقع الهجوم في مركز ويستفيلد بونداي جانشكن التجاري الواسع في وقت كان يكتظ بعدد كبير من المتسوقين بعد ظهر السبت. وبلغت الحصيلة ستة قتلى بعد وفاة جريح في المستشفى، حسبما أكد متحدث باسم شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز. ولم تتضح دوافع الهجوم بعد لكن مساعد مفوض شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز أنتوني كوك لم