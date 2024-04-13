تصفية تاجر مخدرات قتل شرطيا في البصرة والداخلية تعلن ملابسات "الجريمتين" بالمحافظة

2024-04-13 15:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن القوات الامنية تمكنت من قتل تاجر مخدرات متهم بقتل منتسب في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن ملابسات جريمتين بالمحافظة ذاتها أثارت سخطا واسعا داخل المجتمع العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية أثناء عملية دهم وتفتيش تمكنت من قتل تاجر مخدرات قبل أن يحاول الاشتباك معها.

وأضاف المصدر أن القتل متهم بتقل مفوض في مديرية مكافحة المخدرات الذي سقط ضحية أمس خلال ممارسة امنية كانت تنفذ في قضاء "ابي الخصيب".

وكانت اللجنة الأمنية بمجلس البصرة قد كشفت، أمس الجمعة، عن تفاصيل مقتل وإصابة منتسبين اثنين بمكافحة المخدرات في اشتباك مع تجار مخدرات في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "ممارسة أمنية قامت بها مديرية مكافحة مخدرات البصرة فجر اليوم، لغرض إلقاء القبض على مروجي وتجار مخدرات بحوزتهم مادة (الكريستال) في منطقة الصنگر في أبي الخصيب".

وأوضح الفريجي: "أثناء تأدية الواجب فتح النار أحد تجار المخدرات، وهو (محكوم سابقاً بالسجن خمس سنوات، وحالياً مطلوب وصادر بحقه أمر قبض)، على مفرزة مكافحة المخدرات فسقط أحد عناصرها ضحية، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "الجاني لاذ بالهرب لجهة مجهولة، فيما ما تزال مفرزة مكافحة المخدرات تتابع المعلومات بالتنسيق مع الاجهزة الاستخباراتية والأمنية".

في غضون ذلك أوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم، الإجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية المختصة لديها بصدد الجريمتين اللتين حصلتا في محافظة البصرة، واللتان تمّ اكتشافهما خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيانها، الحادث الأول أثناء قيام مفرزة لمكافحة المخدرات بدورية في منطقة (ابو الخصيب) إذ اشتبكت مع اثنين من تجار المخدرات بعد الشك بهما، مما أدى الى استشهاد منتسب وإصابة آخر.

وبحسب البيان فإنه "في وقت قياسي تم تحديد مكان تواجد الجناة و محاصرتهما ونتيجة ذلك قام أحدهما بالانتحار وتمت إصابة الآخر وإلقاء القبض عليه".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلا فيديويا يظهر فيه ثلاثة شبان يستقلون دراجة نارية يترجل منها احدهم ليفتح النار من سلاح كان يحمله على شخص يقود دراجة نارية ليرديه قتيلا ويسرق دراجته.

فيما يتعلق بجريمة قتل مواطن وتسليب دراجته في منطقة العشار، قالت الوزارة، إن فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة شرطة محافظة البصرة تمكن من التوصل الى معلومات عن مكان تواجد العصابة المتورطين بالحادث والمكونة من خمسة متهمين و بعملية نوعية و استباقية وبوقت قياسي تمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم أسلحة يتم استخدامها في تنفيذ الجرائم.

وأضاف البيان أنه تم ضبط دراجتين ناريتين مسروقتين، مشيرا إلى أنه من خلال التعمق بالتحقيق معهم تبين أن افراد العصابة لا يستخدمون الهواتف النقالة للتواصل فيما بينهم، ولا يعرف أي منهم محل سكن الآخر، ويتواصلون عن طريق برنامج (ماسنجر الفيس بوك)، وبرامج أخرى، و يتجمعون في مناطق محددة".

وأكد البيان أن "المتهمين قد اعترفوا على عدة عمليات تسليب في مناطق متفرقة من محافظة البصرة بأسلوب إجرامي منظم".