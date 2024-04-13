كركوك وذي قار.. رجل يحرق منزله وامرأة تطلق النار على نفسها وفتاة تنتحر

2024-04-13 15:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في كركوك وذي قار، يوم السبت، بأن رجلاً اقدم على حرق منزله بالكامل بسبب خلاف عائلي مع زوجته، فيما أصيبت امرأة بطلق ناري إثر العبث بسلاح زوجها، في وقت أقدمت فتاة على الانتحار شنقاً.

وأخبر مصدر أمني في كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً (تولد 1978) أشعل النار في منزله بواسطة مادة النفط الأبيض، بسبب مشاكل مع زوجته، وذلك في حي شوروا (10كم شمالي كركوك)"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ ما تبقى من المنزل، دون وجود أي إصابات بشرية".

وفي كركوك أيضاً، قال المصدر، إن "امرأة من سكنة قصبة البشير التابعة لناحية تازة (30 كم جنوب كركوك)، اصيبت في خاصرتها بطلق ناري اثناء العبث بسلاح نوع كلاشنكوف"، مبينا أنه تم "نقلها الى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها".

وفي ذي قار جنوبي العراق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 21 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها الواقع بقضاء قلعة سكر شمالي المحافظة".

وبين المصدر، ان "التحقيقات أثبتت أن الفتاة تعاني من حالة نفسية، حيث أرسلت جثتها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".