2024-04-13 15:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:بيان النزاهة: رصد مخالفات في مشروع تأهيل شوارع وأرصفة وماء ومجاري بقضاء الجبايشيتبع…

The post بيان النزاهة: رصد مخالفات في مشروع تأهيل شوارع وأرصفة وماء ومجاري بقضاء الجبايش appeared first on شبكة اخبار الناصرية.