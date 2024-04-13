2024-04-13 15:54:09 - المصدر: منصة إيشان

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، فيما أعلن وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء عليها. وقال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس: “نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حماس ويقوم الآن بعملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي”. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلان الحرس الثوري […]

ظهرت المقالة “الحرس الثوري” يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز أولاً على Eishan.