2024-04-13 15:54:09 - المصدر: منصة إيشان

يستعد مشاة البحرية الملكية لقيادة عملية إجلاء واسعة النطاق لمواطني المملكة المتحدة من الشرق الأوسط، وذلك في حال قيام إيران بتنفيذ ضربات صاروخية ضد إسرائيل، في خطوة تذكّر بعملية إخلاء دونكيرك الشهيرة عام 1940، حيث قامت قوات الكوماندوز باستكشاف الساحل اللبناني للقيام بمهمة إنقاذ بحرية محتملة. وأكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في تصريح […]

ظهرت المقالة البحرية البريطانية تستعد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط بعملية تشبه “إخلاء دونكيرك” أولاً على Eishan.