2024-04-13 16:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، بحل هيئة استثمار محافظة النجف بعد رصد مخالفات عديدة.

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" في ضوء ما لدينا من وثائق وادلة يدعمها كتاب رسمي من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد أن الاجازات التي تم منها من قبل هيئة استثمار النجف، كانت من دون خارطة استثمارية وهذه مخالفة صريحة وواضحة".

واضاف، أن" محافظ النجف شكل لجنة تحقيقية وارسالها الى الادعاء العام، وتم رصد مخالفات كثيرة ومنها عدم اكمال الخارطة الاستثمارية".

ولفت عضو النزاهة النيابية الى ان "كل ما لدينا من وثائق تم رفعها الى النزاهة والادعاء العام ليأخذ كل منهما دوره في متابعة المخالفات".

وتابع، أن" مطالبته بحل هيئة استثمار النجف اجراء احترازي وهو مقدم الى مجلس المحافظة لان هدفنا في نهاية المطاف الحفاظ على المال العام خاصة وأن الاجازات التي منحتها الهيئة اثارت في بعض المناطق غضب واعتراضات الاهالي خاصة فيما يتعلق باستثمار المناطق الخضراء".

وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي، بإنهاء تكليف محافظ النجف ماجد الوائلي وإعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة.

واشارت وثيقة صادرة بتاريخ (1-6-2023) وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى "طلب نيابي لأنهاء تكليف محافظ النجف واعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة، بناء على تقارير النزاهة، ومخالفات تسببت بهدر المال العام في المشاريع الاستثمارية والعمرانية وسوء الإدارة والخدمات في الوحدات الإدارية واغلب الدوائر".