تفاصيل احتجاز السفينة المرتبطة باسرائيل من قبل ايران

2024-04-13 16:36:09 - المصدر: قناة الثامنة

احتجزت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني السبت سفينة حاويات تحمل اسم "ام سي اس اريز" (MCS Aries) "مرتبطة" باسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج. وقالت وكالة الأنباء ألإيرانية الرسمية (إرنا) إن "القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت علی سفينة حاويات تحمل اسم ام سي إس أريز" في "عملية نفذتها مروحية بالقرب من مضيق هرمز". وأوضحت الوكالة الرسمية أن السفينة كانت "في طريقها إلى المياه الإقليمية" لإيران. قبيل ذلك، أعلنت وكالتان للأمن البحري أن "سلطات إقليمية" صادرت سفينة في المنطقة نفسها. وذكرت الشركة البريطانية للأمن البحري "أمبري"، إحدى الوكالتين، أنها "اطلعت على صور ثابتة تظهر ثلاثة أفراد يقفزون بسرعة