2024-04-13 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مسؤول في إحدى الفصائل المسلحة العراقية، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، عن رسالة حملتها الفصائل الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الى واشنطن.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل المسلحة، اكدت على السوداني ضرورة وضع جدول زمني معلوم وواضح ومعلن للانسحاب الأمريكي"، مبينا انه "بعد عودته ستعقد هيئة تنسيقية المقاومة اجتماعًا مع السوداني لمعرفة تفاصيل هذا الملف بعد زيارته البيت الأبيض".

أما بشأن المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف فقد اوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الفصائل لم تحمل السوداني أي رسالة بشأن المختطفة الإسرائيلية الى الإدارة الامريكية خلال زيارته البيت الأبيض"، مبينا ان "الفصائل تتعامل مع هذا الملف بسرية تامة ولا تناقش فيه أي جهة حكومية او سياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".