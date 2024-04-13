عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر

2024-04-13 17:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الخطة الأمنية شملت المرافق الحيوية والترفيهية والأماكن العامة والمتنزهات والحدائق والشوارع العامة"، مؤكدا أن "الإجراءات التي نفذت شهدت انسيابية عالية ولم تشهد العاصمة اي قطوعات".

وأضاف، أنه "كان هناك تنسيق عال بين جميع القطعات الأمنية، بما فيهم رجال المرور الذين أدوا دورهم بشكل فعال في تسيير أمور المواطنين في الشوارع والطرق العامة"، لافتا الى أن "هناك انسيابية عالية جدا في مداخل ومخارج العاصمة وعلى جميع الطرق".