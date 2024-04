بيان للنزاهة: الكشف عن هدر للمال العام في شركة نفط ذي قار ومخالفات بهيئة الاستثمار

2024-04-13 17:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن هدر للمال العام في شركة نفط ذي قار ومخالفات بهيئة استثمار ذي قار. وذكرت الهيئة في بيان تلقت شبكة اخبار الناصرية على نسخه منه، أنَّ الفريق لاحظ حدوث هدرٍ للمال العام في إيفاد المدير العام لشركة نفط ذي قار إلى الهند، لافتا...

