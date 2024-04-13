النقل: توجه لتفعيل التكسي النهري وخطوط الحافلات بمناطق الزخم السكاني

2024-04-13 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد الطالبيكشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطط جديدة لتفعيل مشروع التكسي النهري في بغداد والمحافظات، فيما أكدت التوجه لتزويد جميع المؤسسات الحكومية بباصات حديثة للتخفيف من الزخم المروري، وكذلك فتح خطوط بمناطق الزخم السكاني.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" إحدى مهام الشركة العامة لدائرة النقل الخاص هي توفير شروط السلامة والامان للعجلات التي تنقل المواطنين، ويتم تدقيق ذلك من خلال المرائب والخطوط المسجلة لدى الشركة"، مبينا أن"هنالك ضوابط وتعليمات لأصحاب العجلات بأن تكون صالحة لنقل للمواطنين بشكل عام".وأضاف، أن" الوزارة لديها خطط بتوفير باصات لكافة المؤسسات الحكومية، وفتح خطوط نقل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كمدينتي الصدر والشعلة خلال الأيام القليلة المقبلة".وبشأن تفعيل ملف التكسي النهري أشار الصافي الى أن" الشركة العامة للنقل البحري وبالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء وضعت خطة جديدة لتفعيل النقل النهري، كواحد من وسائط النقل الجماهيري ولتقليل الزخم المروري الحاصل في العاصمة ؛ إذ تم عقد عدد من الاجتماعات في مكتب رئيس الوزراء وممثلين عن وزارة الموارد المائية لتحديد عدد من المواقع على ضفتي نهر دجلة ولتكون محطات أخرى للنقل النهري، وهناك تصاميم خاصة بهذه المواقع من قبل مهندسين مختصين وبانتظار المصادقات عليها"، لافتا الى انه" سيكون هنالك تفعيل لعملية النقل النهري من شمال بغداد الى الجنوب وبالعكس بواسطة زوارق حديثة وطواقم بحرية مدربة".وأكد أن" خطوط التكسي النهري تعمل في محافظة البصرة وبابل والكوفة في النجف الأشرف وهناك خطة لتشغيل المشروع في صلاح الدين ونينوى"، مبينا أن" كافة الزوارق تتمتع بشروط والسلامة والأمن، فضلا عن وجود كواد رمدربة للنقل البحري ضمن المواصفات العالمية".