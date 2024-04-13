وزير الصحة يعلن إطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة

2024-04-13 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، إطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الصحة تعلن عن إتمام الاستعدادات لإطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة وتدعو الأهالي للتعاون مع فرق التلقيح".وأضاف، أن "الحملة تستهدف أكثر من 7 مليون طفل من تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بدءا من يوم غد الأحد الموافق 14 نيسان ولمدة عشرة أيام فعلية في عموم محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان وبمشاركة أكثر من 9 آلاف فرقة تلقيحية وتشمل أكثر من 23 ألف مدرسة ابتدائية خلال الحملة"، داعيا الأهالي لـ "التعاون مع فرق التلقيح لتطعيم الأطفال حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بمرض الحصبة".وأكد البدر أن "جميع اللقاحات التي تعتمدها وزارة الصحة فعّالة وآمنة ومن مناشئ عالمية رصينة".