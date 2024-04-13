الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين

2024-04-13 17:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، رد المحكمة الاتحادية العليا الطعن بتعديل قانون النقابة واعتباره موافقا للدستور ولا يوجد ما يخالف أحكامه.

وقالت النقابة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا، ردت الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه ما يخالف أحكامه".

واضافت، انه "جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي/ إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين/ إضافة إلى وظيفته، بشأن التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها".

وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان "التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية".