وزير الكهرباء: الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء الزبيدية الحرارية في واسط بلغت (2800) ميغا واط
2024-04-13 18:30:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم السبت، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء الزبيدية الحرارية في واسط بلغت (2800) ميغا واط.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن استعدادات الوزارة لفصل الصيف القادم، تفقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في محطة كهرباء الزبيدية الحرارية بمحافظة واسط".
وأضافت، أن "الوزير قام بجولة في أقسام المحطة, والتقى الملاكات الهندسية في المحطة وفنيي شركة (شنغهاي) الصينية التي تقوم بأعمال التأهيل والصيانة لعدد من وحدات الإنتاج, وأطلع على مراحل العمل, وحث العاملين على الدقة والسرعة في الإنجاز استعداداً لموسم الصيف القادم, مشيداً بالجهود التي تبذل لتحقيق أقصى طاقة بموثوقية عالية كي يكون موسم الذروة الصيفية الأفضل من ناحية التجهيز قياساً بالسنوات الماضية".
وأشارت الى أن "الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ (2800) ميغا واط وتتكون من (6) وحدات إنتاجية بقدرات مختلفة, وتقوم الشركة الصينية بأعمال الصيانة لـ 4 وحدات, فيما تكفل مهندسو وفنيو المحطة بإجراء الصيانة للوحدتين الخامسة والسادسة, ومن المقرر ان تنجز جميع الأعمال وتكون المحطة جاهزة للعمل خلال الشهر القادم".
وتابعت أن "الوزير ناقش مع مسؤولي قطاع الكهرباء في المحافظة مشاريع نقل الطاقة وفك الاختناقات عبر إضافة محولات ذاتية وإنشاء خطوط نقل جديدة".
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم السبت، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء الزبيدية الحرارية في واسط بلغت (2800) ميغا واط.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن استعدادات الوزارة لفصل الصيف القادم، تفقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في محطة كهرباء الزبيدية الحرارية بمحافظة واسط".
وأضافت، أن "الوزير قام بجولة في أقسام المحطة, والتقى الملاكات الهندسية في المحطة وفنيي شركة (شنغهاي) الصينية التي تقوم بأعمال التأهيل والصيانة لعدد من وحدات الإنتاج, وأطلع على مراحل العمل, وحث العاملين على الدقة والسرعة في الإنجاز استعداداً لموسم الصيف القادم, مشيداً بالجهود التي تبذل لتحقيق أقصى طاقة بموثوقية عالية كي يكون موسم الذروة الصيفية الأفضل من ناحية التجهيز قياساً بالسنوات الماضية".
وأشارت الى أن "الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ (2800) ميغا واط وتتكون من (6) وحدات إنتاجية بقدرات مختلفة, وتقوم الشركة الصينية بأعمال الصيانة لـ 4 وحدات, فيما تكفل مهندسو وفنيو المحطة بإجراء الصيانة للوحدتين الخامسة والسادسة, ومن المقرر ان تنجز جميع الأعمال وتكون المحطة جاهزة للعمل خلال الشهر القادم".
وتابعت أن "الوزير ناقش مع مسؤولي قطاع الكهرباء في المحافظة مشاريع نقل الطاقة وفك الاختناقات عبر إضافة محولات ذاتية وإنشاء خطوط نقل جديدة".