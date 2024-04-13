وزير الكهرباء: الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء الزبيدية الحرارية في واسط بلغت (2800) ميغا واط

2024-04-13 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, ‏اليوم السبت، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء الزبيدية الحرارية في واسط بلغت (2800) ميغا واط.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن استعدادات الوزارة لفصل الصيف القادم، تفقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في محطة كهرباء الزبيدية الحرارية بمحافظة ‏واسط".وأضافت، أن "الوزير قام بجولة في أقسام المحطة, والتقى الملاكات الهندسية في المحطة وفنيي شركة ‏‏(شنغهاي) الصينية التي تقوم بأعمال التأهيل والصيانة لعدد من وحدات الإنتاج, وأطلع على ‏مراحل العمل, وحث العاملين على الدقة والسرعة في الإنجاز استعداداً لموسم الصيف القادم, ‏مشيداً بالجهود التي تبذل لتحقيق أقصى طاقة بموثوقية عالية كي يكون موسم الذروة الصيفية ‏الأفضل من ناحية التجهيز قياساً بالسنوات الماضية".وأشارت الى أن "الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ (2800) ميغا واط وتتكون من (6) وحدات إنتاجية بقدرات ‏مختلفة, وتقوم الشركة الصينية بأعمال الصيانة لـ 4 وحدات, فيما تكفل مهندسو وفنيو المحطة ‏بإجراء الصيانة للوحدتين الخامسة والسادسة, ومن المقرر ان تنجز جميع الأعمال وتكون ‏المحطة جاهزة للعمل خلال الشهر القادم".وتابعت أن "الوزير ناقش مع مسؤولي قطاع الكهرباء في المحافظة مشاريع نقل الطاقة وفك ‏الاختناقات عبر إضافة محولات ذاتية وإنشاء خطوط نقل جديدة".