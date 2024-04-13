نائب ضمن وفد السوداني يعد بتحسين واقع محافظته من واشنطن

2024-04-13 18:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، جزءا من الملفات التي سيتم بحثها في واشنطن، كونه ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الزيارة.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "توجهنا اليوم برفقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن بناء على دعوة سابقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للتباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

واضاف انه "من بين الملفات التي سيتم التباحث بشأنها هو ملف الوضع الأمني والسياسي في العراق عموما ومحافظة ديالى خصوصا والتحديات التي تواجه المحافظة خصوصا في هذه المرحلة".

وأكد انه "سنعمل جاهدين على طرح جميع الملاحظات التي لدينا خلال اللقاءات بما يضمن جذب الاستثمارات الامريكية في الجوانب الاقتصادية والخدمية لما فيه مصلحة المحافظة وأهلها".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".



