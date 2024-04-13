رئيس مجلس الأنبار يوجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة إنهيار جسر الفلوجة الحديدي

2024-04-13 18:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

وجه رئيس مجلس محافظة الأنبار عمر مشعان دبوس، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة انهيار جسر الفلوجة الحديدي قيد الإنشاء.

وقال بيان للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دبوس، وجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة انهيار جسر الفلوجة الحديدي قيد الإنشاء، وأكد على أن يشمل التحقيق تقييم الجودة في عملية الإنشاء والصيانة، وتحليل العوامل البيئية والهندسية التي أدت إلى الانهيار، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة".

واضاف، ان "رئيس مجلس محافظة الأنبار، حرص بأن يتضمن التحقيق استجواب الجهات المعنية، والنظر في أية مسائل تتعلق بالإدارة والمتابعة الإشرافية للمشروع".

واشار الى ان "دبوس، الزم بمحاسبة الجهات المقصرة المسؤولة، يتضمن ذلك تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق العقوبات أو الإصلاحات اللازمة لتجنب تكرار الأخطاء في المستقبل وضمان سلامة المشاريع".