2024-04-13 18:36:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس مجلس محافظة الأنبار عمر مشعان دبوس، اليوم السبت، بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة انهيار جسر الفلوجة الحديدي قيد الإنشاء. وقال بيان للمجلس، حصلت عليه منصة “إيشان”، ان “دبوس، وجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة انهيار جسر الفلوجة الحديدي قيد الإنشاء، وأكد على أن يشمل التحقيق تقييم الجودة في عملية الإنشاء والصيانة، وتحليل العوامل […]

ظهرت المقالة بعد انهياره قبيل الافتتاح.. فتح تحقيق بحادثة جسر الفلوجة الحديدي أولاً على Eishan.