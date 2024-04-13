2024-04-13 18:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تمكن الفريق الوزاري من إحكام قبضته على مُهدري المال العام في الديوانية مع استرداد اكثر من خمسين مليار دينار عراقي. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الفريق الوزاري المكلف من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالتدقيق والرقابة والتحقيق بأعمال وإدارة المديرية العامة للتربية في الديوانية، […]

ظهرت المقالة عملية في الديوانية.. ضبط متهمين واسترداد 50 مليار دينار مخصصة لبناء مدارس أولاً على Eishan.