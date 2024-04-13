2024-04-13 19:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، هطول أمطار في عدد من مناطق العراق غداً الأحد، وفيضانات في 4 دول خليجية.

وقال عطية في منشور على حسابه في "فيسبوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق على موعد مع حالة مطرية يوم غد الأحد، ماتزال توقعاتها غير ثابتة وربما لاتشمل المدن كافة". وأضاف أن "اجواء وسط وغرب وشمال البلاد ستكون غائمة وفرص الأمطار يوم الأحد تشمل الانبار وجنوب نينوى وربما شرق العاصمة بغداد وصلاح الدين".

ولفت إلى أن "تركيز الامطار في الحالة سيكون من نصيب دول حوض الخليج العربي خلال يومي الاثنين والثلاثاء حيث ستتعرض بعض المدن فيها لهطول شديد يسبب فيضانات داخلية في الامارات والبحرين وعمان وقطر، لكون المنخفض يتقدم من جهة الشرق مدعوما بتيارات رطبة مدارية".

وتوقع أن "التغييرات سريعة وواردة جدا وستشمل بعض مدن العراق بالامطار".

وقال عطية، "في نهاية الأسبوع سترتفع درجات الحرارة، وهي بدايات الطريق نحو فصل الصيف اللاهب لكن موسم الأمطار لم ينته بعد".