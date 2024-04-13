خلال 72 ساعة.. تسجيل 3 حالات انتحار في النجف

2024-04-13 19:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم السبت، الـ72 ساعة الماضية تم تسجيل 3 حالات انتحار في مناطق مختلفة من مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 30 عاما أقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بمنطقة حي الميلاد وسط مدينة النجف"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لغاية الآن لدى الأجهزة الأمنية".

وتابع المصدر، كما أن "فتاة اقدمت على الانتحار برمي نفسها من اعلى نفق العسكريين وسط مدينة النجف ايضا، لكنه تم إنقاذها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج"، مبيناً أن "دوافع انتحار الفتاة هي مشاكل عائلية".

وأضاف المصدر، كما أن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة حي الصدر، لكن ذويه تمكنوا من إنقاذه ونقله للمشفى لغرض تلقي العلاج"، مؤكدا أن "الحالة النفسية وراء محاولة انتحار الشاب العشريني".