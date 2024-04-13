كردستان تخشى من أن تكون ضمن أهداف الانتقام الايراني

2024-04-13 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، من محاولة زج إقليم كردستان في الصراع الموجود في المنطقة.

وقال شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان عاش الفترة الماضية توترا أمنيا واستهدافات متكررة وغير مقبولة".

وأضاف أن "الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية لديها مخاوف من استهداف أربيل، ويجب على الحكومة العراقية أن تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، كون أربيل جزءا من العراق، وتوتر الوضع الأمني فيها ينعكس سلبيا على جميع الملفات، ومنه ملف الاستثمار".

وأشار إلى أنه "إذا كانت إيران تريد الرد على إسرائيل، فمصالح إسرائيل ومدنها أقرب إليها من أربيل، ويجب إبعاد الإقليم عن هذا الصراع".

وتعيش المنطقة عمومًا حالة ترقب للرد الانتقامي الايراني المتوقع على اسرائيل ردا على قصف القنصلية الايرانية في دمشق ومقتل عدد من القادة والمستشارين في الحرس الثوري، وسط ضبابية نوع الاهداف التي من المتوقع ان تقصفها ايران وما اذا كانت ستضرب الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني ام تضرب سفارات اسرائيلية في المنطقة، وسط مخاوف من ان يشمل الرد مواقع في اقليم كردستان كما حدث في مرتين سابقتين حيث قصف ايران منازل رجال اعمال قالت انها مواقع مرتبطة بالموساد.