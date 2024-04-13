حفر خنادق وتشغيل انظمة الدفاع الجوي.. استعدادات مكثفة بعين الاسد

2024-04-13 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، عن اتخاذ القوات الأميركية الموجودة في قاعدة الأسد بمحافظة الأنبار اجراءات أمنية مشددة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القوات الأميركية أجرت اليوم عملية تشغيل لمنظومة الدفاع للتصدي للصواريخ والمسيرات".

وأضاف أن "القوات الأميركية قامت بتشغيل صافرات الإنذار وحفرت مجموعة من الخنادق وأجرت سلسلة تدريبات للسلامة وقت القصف، تحسبا لأي هجمات تشن على القاعدة، وسط الحديث عن رد إيراني على إسرائيل والدول المتحالفة معها".

وتقود القوات الامريكية والكيان الاسرائيلي استعدادات وتجهيزات مكثفة تحسبا للانتقام الذي توعدت به طهران ردا على قصف قنصليتها في دمشق قبل ايام ومقتل عدد من القادة والمستشارين في الحرس الثوري الايراني.

وسبق لايران ان قصفت في عام 2020 قاعدة عين الاسد بعشرات الصواريخ الباليستية انتقاما من قتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني ما ادى لاصابة اكثر من 100 جندي بارتجاج المخ.