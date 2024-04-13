محافظ الأنبار من موقع حادث جسر الفلوجة الحديدي: ستتم مقاضاة المتسببين والمقصرين

2024-04-13 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

اكد محافظ الانبار محمد نوري الكربولي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، بانه سيتم مقاضاة المتسببين والمقصرين بحادثة انهيار جسر الفلوجة الحديدي خلال تفقده للموقع.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر محلي في محافظة الأنبار، بانهيار أجزاء من جسر الفلوجة الحديدي الذي هو قيد الإنشاء مما اسفر عن اصابة عدد من العاملين فيه وغرق احدى الآليات، وذلك قبل افتتاحه بأيام، ما ادى إلى إصابة ثلاثة عاملين بجروح، وغرق آلية مخصصة للتبليط وسط نهر الفرات.

فيما وجه رئيس مجلس محافظة الانبار عمر الدبوس بفتح تحقيق فوري ومحاسبة الجهات المقصرة المسؤولة عن تأهيل الجسر.