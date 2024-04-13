2024-04-13 19:48:09 - المصدر: منصة إيشان

توقّع المتنبئ الجوي، صادق عطية، أن تشهد بعض مناطق البلاد حالة جوية تتضمن أمطاراً، غداً الأحد. وذكر عطية في منشور تابعته “إيشان”، أن “يوم الأحد 14/4 سيكون عندنا بداية حالة جوية، ما زالت توقعاتها غير ثابتة وربما لا تشمل كافة المدن”. وأشار إلى أن “أجواء وسط وغرب وشمال البلاد ستكون غائمة، وفرص الأمطار يوم الاحد […]

ظهرت المقالة فيضانات ستضرب الخليج.. متنبئ جوي: أمطار في العراق غداً الأحد أولاً على Eishan.