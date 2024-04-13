ما قصة العجلات المظللة التي دخلت من إيران للعراق قبل طيران السوداني لواشنطن؟

2024-04-13 20:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، عن حقيقة موكب ضم شخصيات ايرانية وصل الى بغداد على وجه السرعة قبل 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تسريبات نقلت في بعض المنصات وكروبات الواتساب عن وصول وفد ايراني رفيع جدا من طهران الى بغداد عبر احدى منافذ ديالى الحدودية حاملا رسالة مهمة قبيل زيارة السوداني الى البيت الابيض صباح اليوم".

واضاف، انه "لا يمكن تأكيد وصول الوفد من عدمه لكن منافذ ديالى هي ضمن المسارات التي يدخل منها زوار وشخصيات ايرانية بشكل رسمي لكل من يحمل جواز ولديه فيزا لافتا الى ان" دخول وفد حكومي ليس امرا مستغربا في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين".

واشار الى ان "زيارات الوفد الايرانية الرسمية تكون معلنة والبعض الاخر لا حسب نوعية وخصوصية الزيارة لانها بعضها يأتي من باب زيارة المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف وباقي المناطق".

وتابع ان "الموكب الاسود في اشارة الى (مركبات مدرعة نقلت الوفد) امر لا يمكن الجزم حيالها لكن امتلاك هكذا نوعيات من السيارات لا يعني بالضرورة انه وفد رسمي بل هناك تجار وشخصيات متنفذة لديها مركبات حديثة ومدرعة".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".