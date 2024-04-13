نواب: ندعم جهود رئيس الوزراء لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي

2024-04-13 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكد أعضاء في مجلس النواب، أن نقل اتفاقية الإطار الاستراتيجي من جانبها الأمني وتفعيل بقية بنودها التي تتعلق بالاقتصاد والاستثمار والتعليم والطاقة وملفات أخرى من أهم متبنيات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، مؤكدين دعم مجلس النواب لهذا التوجه.قال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "زيارة رئيس الوزراء ستفتح الباب أمام تفعيل ملفات في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لا تقتصر على الجانب الأمني وأهمها الاستثمار في ملفات الطاقة والمعادن وكثير من الملفات الصناعية".بدوره قال عضو مجلس النواب النائب حسين عرب في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء سيتطرق خلال الزيارة لاتفاق الإطار الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة، وهو حريص على أن تكون هنالك علاقة متساوية ومتوازنة بين الطرفين عبر تفعيل سبل التعاون الثنائي باستثمار ملفات الاتفاقية التي تتعلق بالاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم وغيرها".في الأثناء، أكدت عضو مجلس النواب النائب رقية النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن تعد زيارة تاريخية والعلاقات العراقية - الأمريكية تتطلب نقل التحالف مع واشنطن من الجانب الأمني والعسكري والذهاب به الى اتجاه اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن تعاوناً في مجال الطاقة والتعليم والاستثمار والزراعة ومجمل الأبواب الأخرى وهو ما تبناه رئيس الوزراء".وأشارت الى أن "البحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية هو أفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وفي ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية وغيرها".ولفتت النوري الى أن "الحكومة نجحت نجاحاً كبيراً على المستوى السياسي العالمي والإقليمي، فضلاً عن أن الوضع العام الداخلي شهد تطوراً ملحوظاً من خلال زيارات البعثات الدبلوماسية وعقد المؤتمرات والندوات والتواصل في زيارات وفود الدول الصديقة وغيرها، ولأن العراق له دور محوري كبير عالمياً وإقليمياً فإن السوداني يسعى لتطوير وتثبيت هذا الدور بما يتلاءم مع مصالح البلاد العليا وخدمة الشعب العراقي بشكل عام وتطور البلاد في جميع المجالات"، مؤكدة "دعم مجلس النواب لتوجهات رئيس الوزراء الوطنية وجهوده في هذا المجال" .وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قبل مغادرته بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة الأمريكية إن "الهدف من الزيارة إلى واشنطن هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين لمرحلة جديدة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، لافتاً الى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتماشى مع البرنامج الحكومي وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية". وأشار الى أن "الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي لم تعقد أي اجتماع منذ إقرار الاتفاقية"، مبيناً أن "اجتماع اللجنة التنسيقية سيتناول ملفات التجارة والطاقة والاستثمار والتعليم والنقل والثقافة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال".