التربية: غداً انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة
2024-04-13 20:36:01 - المصدر: واع
بغداد-واع
أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ستطلق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد الموافق ١٤ نيسان".
وأضافت، "نرجو الالتزام بالجدول الروتيني المُعد للقاحات".
أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ستطلق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد الموافق ١٤ نيسان".
وأضافت، "نرجو الالتزام بالجدول الروتيني المُعد للقاحات".