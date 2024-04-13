2024-04-13 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة التربية عن انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ستطلق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد الموافق ١٤ نيسان".وأضافت، "نرجو الالتزام بالجدول الروتيني المُعد للقاحات".