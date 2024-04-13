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التربية: غداً انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة

التربية: غداً انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة
التربية: غداً انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة
2024-04-13 20:36:01 - المصدر: واع
بغداد-واع
أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ستطلق الحملة الوطنية الكبرى للقاح ضد مرض الحصبة يوم غد الأحد الموافق ١٤ نيسان".
وأضافت، "نرجو الالتزام بالجدول الروتيني المُعد للقاحات".

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